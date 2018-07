En manque de zèbres, le zoo repeint... un âne

Mahmoud A. Sarhani, un étudiant égyptien, se promenait le 21 juillet dernier dans l'International Gardens Park, un zoo qui a récemment ouvert au Caire, quand il est tombé sur un animal pour le moins hors du commun. La bête ressemblait en tout point à un zèbre, les pattes, la crinière et plus important les rayures blanches et noires. Mais à y regarder de plus près, l'Egyptien s'est aperçu que quelque chose clochait.

Il a donc photographié ce spécimen bizarre et publié le cliché sur Facebook. L'image a rapidement fait le tour du web et les journaux locaux ont assez vite découvert le pot aux roses. D'après un vétérinaire local aucun doute n'est permis. Les oreilles pointues, le museau et pour couronner le tout, des rayures très approximatives qui semblent comme avoir été peintes sur son corps... la bête n'était pas un zèbre, mais un âne déguisé! Face à cette tentative d'imposture, le directeur du parc Mohamed Sultan s'est défendu. Il confirme qu'il s'agit bien de zèbres, mais qu'ils sont un peu bizarres.

Il ne s'agit pas d'une première pour un zoo. En 2009, le parc animalier de Gaza avait déjà peint des lignes blanches et noires sur un âne pour le déguiser en zèbre. Ce type d'animaux étant rares à cause du blocus israélien.

(L'essentiel/atk)