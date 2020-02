«Trop sexy» pour Tinder, elle se fait éjecter de l'app

Holly Valentine est dans tous ses états. La jeune femme de 26 ans s'est fait virer sans ménagement de Tinder... parce qu'elle est «trop sexy». Le problème de cette mannequin de 26 ans, c'est qu'elle est si attirante que certains utilisateurs de l'application de rencontres ont cru avoir affaire à un faux compte, raconte le Sun.

Des célibataires ont eu du mal à croire qu'une si jolie demoiselle ait besoin du monde virtuel pour trouver chaussure à son pied. Croyant se retrouver face à une arnaque, ils ont signalé le compte de l'Américaine domiciliée à Los Angeles (Californie).

De fil en aiguille, Holly a fini par être bannie de l'application. Pourtant la jeune femme l'assure, elle a tout fait juste: «J'utilisais des photos normales, j'ai fait tout ce que j'étais censée faire, j'ai «swipé» à droite sur quelques personnes, j'ai «matché» quelques fois, puis je me suis plongée dans la série «Game of Thrones». Après quelques heures, je suis retournée sur l'app et j'ai été bloquée», raconte-t-elle.

Les quelques messages que Holly avaient reçu disaient tous plus ou moins la même chose: «Tu n'es probablement pas réelle».

La mannequin n'a pas pu télécharger à nouveau l'application et s'inscrire, et n'a donc pas eu l'occasion de faire la moindre rencontre. Comme elle avait opté pour un package payant, elle a demandé à être remboursée, en vain. «Tinder ne m'a donné aucune réponse et Apple a dit que les remboursements incombaient à l'application. Tinder n'est pas d'accord, mais on ne veut pas me dire pourquoi», s'indigne la Californienne, qui compte 1,2 millions d'abonnés sur Instagram.

