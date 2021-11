Les vols-​​surprises donnent des ailes à une compagnie

Les compagnies aériennes battent de l’aile à cause de la crise sanitaire. Qu’à cela ne tienne, la low cost japonaise Peach Aviation, spécialiste des vols intérieurs et vers Taïwan, a trouvé la parade et séduit la clientèle grâce à une opération originale: elle propose des voyages-surprises. Des distributeurs, appelés des gashapons, sont placés dans les quartiers des affaires à Tokyo et à Osaka pour inciter la clientèle à participer.

Les Japonais sont très friands de ce jeu de hasard qui d’ordinaire contient des joujoux et des babioles. Dans le cas qui nous occupe, il suffit d’introduire 5000 yens (environ 38 euros) dans l’appareil et il délivre une capsule renfermant le nom d’une ville et un avoir de 6000 yens (environ 45 euros) pour l’achat d’un billet valable uniquement pour cette destination. La dimension ludique est poussée encore plus loin puisqu’une mission est confiée au passager qui devra l’accomplir au cours de son voyage. Cuisiner un plat traditionnel, se déguiser en clown, manger jusqu’à tomber par terre, identifier un objet étrange à Ishigaki… De nouveaux challenges sont sans cesse proposés afin d’amuser les voyageurs.

Le premier distributeur a été installé en août à Osaka. Le succès est tel que d’autres ont été implantés dans la métropole ainsi que dans la capitale. Peach Aviation indique que plus de 3 000 capsules ont été vendues en 3 mois. L’entreprise compte placer davantage de gashapons dans différentes villes de l’archipel. Cette opération ne permettra certes pas d’éponger les pertes (environ 70 millions d'euros) engendrées par la crise sanitaire, mais la compagnie se félicite de l’engouement qu’elle a suscité.

(L'essentiel)