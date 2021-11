Johnson fait «vroum vroum» et disserte sur «Peppa Pig»

«Ce que je peux vous dire en tant qu'ancien correspondant automobile, c'est que les voitures électriques ne font peut-être pas un bruit de pigeon roucoulant et qu'elles n'ont pas le 'vroum vroum ra ra' que vous aimez tant»: le discours de Boris Johnson devant les patrons de l'industrie britannique en a laissé quelques-uns dubitatifs.

Il n'a pas seulement imité le bruit des moteurs, il a également fait un exposé de plusieurs minutes sur le personnage de dessin animé Peppa Pig et a perdu le fil de son propos. Il a d'abord demandé à l'assistance - médusée - si certains étaient déjà allés visiter Peppa Pig World (un parc dédié au dessin animé situé dans le Hampshire). Rires circonspects dans la salle. Un lieu qu'il a l'habitude de fréquenter.

Ce parc «est le pouvoir de la créativité britannique», a-t-il lancé. «Qui aurait cru qu'un cochon qui ressemble à un sèche-cheveux ou peut-être une sorte de sèche-cheveux à la Picasso, un cochon qui a été refusé par la BBC est maintenant exporté dans plus de 180 pays?».

"Peppa Pig World is very much my kind of place"



Prime Minister Boris Johnson says he learned about "the power of UK creativity" by going to Peppa Pig World



