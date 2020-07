Elle surprend son mari avec une autre et crée un bouchon

VIDEO: Spat between couple brings Peddar Road traffic to a halt #MumbaiTraffic #peddarroad



Read full story here: https://t.co/S1QqCeW7vJ pic.twitter.com/jz36HJpL1C — TOI Mumbai (@TOIMumbai) July 12, 2020

Un accident? Des travaux? L’heure de pointe? Non, une dispute de couple. Les automobilistes qui circulaient samedi dans une rue de Mumbai ont dû s’armer de patience, la faute à une jeune femme visiblement très remontée contre son mari. La police a dû intervenir pour faire la circulation.

Selon The Times of India, un homme âgé d’une trentaine d’années s’est engagé sur une route fréquentée de la mégalopole à bord d’un véhicule noir, une femme assise sur le siège passager. Derrière lui, dans une voiture blanche, l’épouse du conducteur le suivait de très près. Elle a fini par se mettre à sa hauteur avant d’abandonner son auto et d’empêcher son mari d’avancer.

Cris, coups de chaussures, confrontations

«Elle a semé la pagaille… elle a grimpé sur le capot et frappé le pare-brise avec ses chaussures», a raconté un témoin. Sur une vidéo devenue virale, on peut entendre la jeune femme hurler sur les occupants de la voiture noire et gesticuler, tandis que la police essaie péniblement de la calmer. Une voie de circulation est restée bloquée plusieurs minutes, créant un embouteillage et un concert de klaxons.

Ce qu’on ne voit pas sur ces images, c’est que l’automobiliste a fini par sortir de son véhicule et que sa femme l’a accueilli avec un coup de pied. Le couple est allé s’expliquer dans la voiture de madame, avant que celle-ci ne ressorte et n’aille se disputer avec la passagère de son époux. Une fois le calme revenu, la jeune femme a reçu une amende pour abandon de véhicule sur la voie publique. Aucun des deux époux n’a désiré porter plainte, mais la police a enregistré leur identité.

