Des stars à la rescousse de ses cheveux collés

Résidente de Louisiane, Tessica Brown a posté, en fin de semaine dernière, une vidéo sur le réseau social TikTok expliquant qu'étant à cours de son gel pour cheveux habituel, elle avait utilisé de la colle extra forte comme substitut, sous forme de spray. Après avoir tout essayé, elle s'était résolue à se rendre aux urgences où elle n'a pas trouvé de solutions. La visite n'a pas suffi et Tessica Brown s'est rendue à l'évidence, lundi, sur Instagram: «Ça va vraiment être un long processus».

Pour prendre en charge les frais médicaux consécutifs à son traitement, Tessica Brown a fait un appel aux dons sur le site Gofundme, et avait déjà levé plus de 15 000 dollars, mardi. Le site TMZ a posté une vidéo, tournée mardi, dans laquelle une amie lui coupe la queue-de-cheval et applique un nouveau produit, sans beaucoup de succès.

Tessica Brown «part à Los Angeles cette semaine pour rencontrer le chirurgien esthétique Michael Obeng», a déclaré la porte-parole du médecin. «Il va retirer la colle». Selon TMZ, c'est Michael Obeng qui avait spontanément offert ses services à titre gracieux à celle qui compte désormais près de 800 000 abonnés sur TikTok.

La coiffeuse de Beyoncé, Neal Farinah, a également proposé de l'aider, via son compte Instagram.

(L'essentiel/AFP)