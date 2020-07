Un certain Fidel Castro recherché en Suisse

Un coup d’œil au journal officiel du canton suisse du Valais publié la semaine dernière a de quoi surprendre. Les autorités recherchent un dénommé Fidel Castro, menacé de poursuite pour une amende non payée, relève Blick. Le Lider Maximo est-il décédé, comme annoncé en novembre 2016, ou simplement réfugié au fin fond de la Suisse à couler des jours paisibles?

Un rapide examen du document montre que la réalité est tout autre. Le Fidel Castro en question s’appelle de son nom complet Fidel Orlando Castro Balado et est âgé de 32 ans, ce qui pourrait en faire tout au plus le petit-fils de l’ancien dirigeant cubain. On ne connaît pas la nature de l’infraction reprochée à Fidel Castro mais étant donné le faible montant de l’amende, il doit s’agir d’un délit mineur, écrit le quotidien suisse.

(L'essentiel/20min)