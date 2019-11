Ils touchent le pactole en rendant service à un pote

Rendre un service à un ami peut rapporter gros, et ce n'est pas Paul Raynard qui dira le contraire. Le Britannique de 44 ans et son pote Michael Gwynne étaient en vacances chez un ami fermier établi en Irlande du Nord quand celui-ci leur a demandé un coup de main: en travaillant dans un de ses champs, il avait perdu son alliance. Et comme ses deux copains maniaient leur détecteur de métaux avec dextérité, il avait bon espoir qu'ils retrouvent le précieux bijou.

Les deux vacanciers se sont donc mis au boulot. Après avoir signalé la présence du pièce de 5 pence et d'un fer à cheval, le détecteur de Paul s'est à nouveau manifesté. Il ne s'agissait pas de l'alliance du fermier, mais de 84 pièces d'or. Certaines dataient du règne d'Henry VIII, roi d'Angleterre et d'Irlande entre 1509 et 1547. Surexcité, le quadragénaire s'est rué sur son ami Michael: «C'est le moment dont nous rêvions!», lui a-t-il lancé, les larmes aux yeux.

En repensant à cette découverte, Paul est encore tout ému: C'était un sentiment incroyable. «C'était comme vérifier ses numéros de loterie et se rendre compte qu'on a décroché le jackpot. Je tremblais. Je n'arrive toujours pas à y croire», confie-t-il au «Sun». Le trésor découvert par le Britannique est en cours d'évaluation, mais des experts estiment sa valeur à plus de 100 000 livres sterling. La bague, elle, est toujours introuvable.

(L'essentiel/joc)