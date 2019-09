Jeunes mariés, ils réalisent qu'ils sont gays

A married man and women file for annulment after realising they were both gay https://t.co/907QmiW32n— The Sun (@TheSun) September 11, 2019

Jo et Scott vivent une histoire digne d'un téléfilm tragicomique. Les deux Britanniques se sont mariés en août 2018, mais voilà qu'après seulement 13 mois d'union, ils ont décidé de se séparer. La raison? Ils ont tous les deux pris conscience qu'en fait, ils sont homosexuels, raconte The Sun.

Fin août, la dentiste de 30 ans a annoncé cette surprenante nouvelle sur Twitter: «Nous avons eu du mal à signer les papiers d'annulation aujourd'hui: «Consentement invalide - il s'avère que nous sommes tous les deux gays». Amusez-vous bien, juge. Le scénario sortira l'année prochaine».

«Des papillons dans le ventre»

La veille, Scott avait fait son coming-out sur le réseau social: «J'ai écrit et supprimé ce tweet mille fois, mais voilà: je suis gay. Ceux à qui je l'ai déjà dit ont été merveilleux et je leur en suis extrêmement reconnaissant. C'est libérateur de pouvoir être véritablement moi, et je suis impatient de découvrir la suite», a écrit le jeune homme de 25 ans.

Jo a déjà retrouvé l'amour en la personne de Wendy, une jeune doctoresse qui avait déjà flashé sur elle il y a environ deux ans. La Britannique raconte qu'elle avait «des papillons dans le ventre» à chaque fois qu'elle voyait Jo, mais qu'elle avait dû se résoudre à la voir «se marier avec un homme». Il arrive aux deux jeunes femmes d'aller boire des verres avec Scott qui, lui, est encore célibataire.

We have had a hoot signing the nullity petition today - 'invalid consent by mistake - turns out we are both gay'. Enjoy that, Judge. The screenplay will be out next year. https://t.co/QV8szkIeMV— Jo (@MaxFoxJo) August 24, 2019

I've composed and deleted this tweet a thousand times, but here goes: I'm gay. Those I've told so far have been wonderful, and for that I'm more grateful than they know. It feels freeing to be able to be my whole self, and I'm excited to find out what's next. ☺️— Scott (@scottdismith) August 23, 2019

Being on top of Yorkshire is being on top of the world. pic.twitter.com/cwSKO26v1c— Jo (@MaxFoxJo) August 20, 2019

