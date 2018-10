Quand Melania confisque le GSM de son mari

Donald Trump est très actif sur Twitter, qu'il considère comme un moyen de communication directe avec ses concitoyens. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, au risque de commettre toutes sortes de dérapages, voire de provoquer des scandales. Lors de son voyage en Égypte, Melania Trump est quelque peu sortie de sa réserve et a lâché quelques confidences à ce sujet.

La première dame s'est entretenue avec Katie Rogers, journaliste du New York Times: «Je ne suis pas toujours d'accord avec ses tweets et je le lui dis», aurait déclaré Melania Trump, comme le rapporte la journaliste dans son tweet. La First Lady a confessé confisquer le téléphone de son mari, et le cacher pour éviter qu'il ne tweete, surtout quand elle n'est pas d'accord avec lui.

Tweeted deleted and putting orig here for transparency's sake. (For those not familiar, it means being clear and honest.) pic.twitter.com/CZAcDxVF8k— Katie Rogers (@katierogers) 7 octobre 2018

Aux États-Unis comme sur la scène internationale, la première dame s'est jusqu'ici tenue à distance de l'action de son mari. Pourtant, jeudi, pendant le voyage officiel de Melania en Afrique, ce dernier l'a encouragée publiquement dans un tweet: «Notre formidable première dame, Melania, s'en sort très bien en Afrique. Les gens l'adorent, et elle les adore. C'est formidable à voir».

Our country's great First Lady, Melania, is doing really well in Africa. The people love her, and she loves them! It is a beautiful thing to see.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 octobre 2018

Souriante devant les caméras, à l'ombre des pyramides, la première dame américaine Melania Trump a bouclé samedi en Égypte sa tournée africaine marquée par des séances photos avec des éléphanteaux ou des écoliers, loin du tumulte politique qui agite Washington. Au cours de ce voyage présenté comme une visite «diplomatique et humanitaire», Mme Trump a tenté de montrer une image attrayante de l'administration américaine.

Après avoir entamé son voyage mardi au Ghana, elle a effectué un arrêt au Malawi, puis au Kenya, avant de terminer samedi par l'Égypte. Dans une rare prise de parole devant la presse samedi en Égypte, Mme Trump a affirmé que le but de son voyage était de «montrer au monde» que les États-Unis aidaient les pays africains.

