Des objets farfelus ont plongé dans le fleuve

Des dizaines d'objets volants pas toujours faciles à identifier se sont élancés dimanche après-midi d'une plateforme surplombant un fleuve de Melbourne. La compétition Birdman, sur les bords du Yarra réunit chaque année des enthousiastes ayant fabriqué des planeurs maison, sans assistance mécanique.

Les candidats en tenue farfelue s'élancent d'une plateforme de quatre mètres de haut, parvenant parfois à vaguement planer, mais le plus souvent s'écrasant dans l'eau sous les applaudissements de la foule. Ils sont jugés sur leur costume, leur performance avant le saut, et la façon dont ils volent ou chutent. Le montant de la somme qu'ils ont levé au profit d'organisations caritatives est également un critère d'évaluation.

Si les éditions précédentes avaient mis en scène des œuvres parfois étonnantes, comme ce parachute fait de soutiens-gorges qui l'avait emporté en 2017, cette année a été plus sobre. Le concours a été gagné par Daniel Mazzei à bord d'une réplique rouge du triplan de Manfred von Richthofen, légende de l'aviation allemande de la Première Guerre mondiale surnommée le «Baron rouge». «Non, je ne pensais pas sauter aussi loin que je l'ai fait», a déclaré le vainqueur, trophée en main.

All in the name of charity: Costumed competitors make a splash in homemade gliders at Melbourne's Birdman Rally https://t.co/De86AQcZUw pic.twitter.com/rkgDEiHgZA