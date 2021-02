Le visage de Poséïdon apparaît dans les vagues

Mathieu Rivrin n'avait jamais imaginé qu'en déclenchant son appareil photo le 30 janvier dernier pour saisir la tempête Justine à Lesconil dans le Finistère Sud, ses photos feraient le tour du monde en quelques heures. «J’ai pris une série de photos en rafale et je n’ai rien vu sur le moment», a raconté le photographe breton interrogé par nos confrères de 20 Minutes. «C’est quand j’ai transféré mes photos sur l’ordinateur que j’ai vu cette ressemblance incroyable».

Sur la série de photos publiées, on peut voir comme un visage sortir des eaux. Un visage qui n'est pas sans rappeler celui de Poséïdon, dieu de la mer. «En vingt-quatre heures, j’avais déjà plus de 1,5 million de vues et cela n’arrête pas depuis», raconte-t-il.

Ses photos ont fait le tour des JT en France et ont aussi été publiées dans des médias britanniques, australiens, brésiliens et turcs. «Je n'en reviens toujours pas ...», écrit sur Facebook celui qui ne rate pas une seule tempête sur les cotes bretonnes.

(mc/L'essentiel)