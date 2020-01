Ils escaladent un gratte-​​ciel de 144 m sans protection

La vidéo tourne depuis une semaine sur YouTube et totalise près de 200 000 vues: Nicolas Mathieux et Leo Urban ont escaladé la Tour Glòries de Barcelone, haute de 144 mètres, en 32 minutes et surtout sans corde ou dispositif d'assurage. Les deux Français n'en sont pas à leur coup d'essai en la matière, et sont des pratiquants aguerris d'urban climbing, cette discipline qui consiste à gravir des structures, façades, tours ou bâtiments sans protection. À leur actif, les deux grimpeurs comptaient ainsi la Tour Eiffel ou l'arche de la Défense à Paris.

Inspirés par Alain Robert, alias «le Spiderman français», qui avait déjà escaladé la Tour Glòries en 2016, le duo a réédité cette performance, le 16 novembre dernier. Et s'il est courant dans ce milieu de profiter des quelques instants au sommet pour adresser un message, ils se défendent de toute revendication et se sont contentés d'un selfie du haut de la tour.

Une amende

«On est passé à l'action vendredi dans la nuit avec un premier repérage», a expliqué Leo Urban à L'Indépendant. «On est resté suspendu 40 minutes afin de voir si la structure en verre tenait le coup. C'était la crainte principale». Mais les deux Français ont été confrontés à un autre obstacle: les pompiers et la police, qui ont tenté en vain de les dissuader dans leur entreprise: «Lorsqu'on est arrivés à hauteur des 40 mètres, on a commencé à entendre les sirènes et on a vu qu'un gros dispositif de sécurité était mis en place en bas. En haut, on était tout seul, c'était pas mal. Mais on aurait pu attendre très longtemps, alors on est allés vers les pompiers et les policiers», raconte Nicolas.

Par habitude, les deux grimpeurs ont même emporté avec eux leurs papiers d'identité, s'attendant à être pris en charge par la police et conduits au commissariat dès la descente. Ils devraient s'en sortir avec une amende. Un prix qui, selon eux, vaut largement le défi sportif.

WTF? HAY DOS PERSONAS SUBIDAS EN LO ALTO DE LA TORRE AGBAR! pic.twitter.com/d5yVHyW5gG — Pol Turrents (@polispol) November 16, 2019

(vr/L'essentiel)