Dormir sans rater le Tour? Suivez le guide

La 5e étape de la Grande Boucle 2020 en a été un excellent exemple. Ce n’est pas parce que les courses sont diffusées régulièrement en intégralité sur votre petit écran qu’elles sont forcément intéressantes. S’il y a eu du spectacle depuis le départ de Nice, pour le moment, on ne jurerait pas qu’aucun téléspectateur n’ait lâché une ou deux fois sa zappette dans son canapé pour cause de sieste, et on peut le comprendre. Si vous aimez les jolies collines, les paysages enchanteurs, les zones industrielles de fort beau gabarit ou les châteaux de maître, on vous conseille de rester réveillés tout au long de la diffusion et on n’a pas de problème avec ça.

Mais si vous êtes focalisés sur le sportif, il faut savoir vous reposer aussi, comme un sportif de haut niveau. Parce que l’arrivée à Paris, c’est encore dans deux semaines et demie! Grâce au site du «Monde», les férus de cyclisme – qui ne veulent pas perdre de temps devant une vaine attaque de coureurs français en quête des 2 000 euros promis au plus combatif du jour, le tout à 180 km de l’arrivée, ou parce que l’histoire de France ne les passionnait déjà pas à l’école – sont servis. Ils peuvent continuer à travailler sereinement, sans être obligés d’avoir un onglet avec le site de la RTS en arrière-plan.

Les moments «creux» ont été isolés

«Nous avons découpé les étapes en isolant les difficultés de chaque parcours (ascensions, sprints) et en identifiant les moments de creux qui nous paraissent plus dispensables, a écrit le média français. Bien sûr, cet outil graphique n’est pas une boule de cristal et ne peut anticiper certains faits de course: chute, intempéries, attaque imprévue, échappée victorieuse…».

En cliquant ici, vous pourrez soit mettre votre réveil au bon moment, soit aller chercher votre enfant à la crèche juste avant, soit vous assurer d’une longue pause cigarette au moment clé du Tour et de ne pas manquer le direct en dégainant votre smartphone pile au bon moment. Elle est pas belle la vie?

(L'essentiel/Robin Carrel)