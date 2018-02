Sa mère la croit disparue, elle est dans le «Bachelor»

Sans nouvelles de sa fille depuis le 12 novembre 2017, une maman américaine a commencé à sérieusement s'inquiéter. Elle a signalé la disparition de Rebekah six jours plus tard à la police, et les médias ont diffusé l'avis de recherche sans sourciller. Il a cependant suffi que le North Coast Journal le partage sur son compte Facebook pour que le pot-aux-roses soit révélé.

Un internaute a reconnu le visage de la jeune femme recherchée et signalé aux autorités qu'elle n'avait pas du tout disparu, raconte 20minutes.fr. Bien au contraire: elle passait régulièrement à la télévision, dans l'émission «The Bachelor». Histoire de vérifier les dires du téléspectateur, la police a contacté la porte-parole du programme, qui a confirmé l'identité de Rebekah. Ni une ni deux, la starlette de téléréalité a été retirée de la liste des personnes disparues.

Sur Twitter, la principale intéressée n'a pas caché son agacement: «MAMAN. Combien de fois faudra-t-il que je te dise que je n'ai pas de réseau sur le Bachelor?», a-t-elle tempêté, avant de faire de l'humour sur Instagram: «PS: toujours rappeler sa maman».

MOM. how many times do I have to tell you I don't get cell service on The Bachelor?? https://t.co/iYnxQCIZBt— bekah martinez ♡ (@whats_ur_sign_) 2 février 2018

(L'essentiel/joc)