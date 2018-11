Le Luxembourg fait vraiment cette taille

Le concept du site Thetruesize.com est aussi simple qu'ingénieux: on choisit un pays, on le sélectionne et on le calque sur un autre. Cela montre que la Russie, le plus grand pays du monde, est beaucoup plus petit que prévu, même s'il reste énorme. Une vidéo (voir ci-dessous) montre comment cela fonctionne.

Par ailleurs, si vous déplacez le Luxembourg de l'autre côté de l'Atlantique, vous remarquerez que le Grand-Duché, avec une superficie d'environ 2 500 kilomètres carrés, est plus petit que le plus petit État américain, à savoir Rhode Island (3 140 km²). Si l'on compare le Grand-Duché avec les pays d'Afrique du Nord, l'écart de taille est encore plus impressionante.

(L'essentiel)