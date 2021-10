Un énorme assaut dans le quartier de Bonnevoie

C'est assurément une des vidéos virales du moment au Luxembourg! Un assaut pour le moins très spectaculaire a été filmée, récemment, dans un des quartiers de la capitale et la séquence est massivement partagée sur les réseaux sociaux. Copiée et collée à l'infini sur TikTok par des multiples utilisateurs, elle fait craindre le pire du côté de Bonnevoie...

... et pourtant, tout cela n'est que du cinéma! Et la courte vidéo de 11 petites secondes fait déjà un carton. Sur le seul compte intitulé «FreezerTVShow», qui fait la part belle à d'improbables événements survenus au Grand-Duché, la séquence a d'ores et déjà été visionnée près de 118 000 fois, alors qu'elle est en ligne, seulement, depuis le 17 septembre 2021.

«Je promenais mes chiens à ce moment-là»

Si cette séquence explose depuis la fin de l'été, elle a pourtant été enregistrée eu printemps dernier. Et plus précisément de mars à juin 2021, lors du tournage de la deuxième saison de Capitani, actuellement en post-production. On l'annonçait il y a peu, la saison 2 de «Capitani» sera tout d'abord diffusée sur «RTL Lëtzebuerg» avant de voir ses douze nouveaux épisodes prendre la direction de Netflix, où la première saison a connu un succès mondial!

D'ici là, les internautes s'impatiente sur les réseaux sociaux. «Vivement la seconde saison!» peut-on lire sous un commentaire qui se veut très précis sur la séquence de l'assaut à Bonnevoie. «C'était à côté de chez moi», rigole encore un habitant du quartier. «Je promenais mes chiens à ce moment-là et je peux bel et bien confirmer que c'était le tournage de la série "Capitani"». Plus de peur que de mal et déjà, du suspense en perspective!

(fl/L'essentiel )