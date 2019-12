«On a hésité à agir, c'était la raison du plus fort»

Des éleveurs de saumons ont assisté à une scène effarante, le 9 décembre dernier sur la côte nord de l'île de Vancouver. Intrigué par «des cris et des clapotis», le groupe s'est approché de l'eau et s'est retrouvé face à un combat épique entre un pygargue à tête blanche (un genre de rapace) et une pieuvre géante du Pacifique. «Ils se débattaient et luttaient dans l'eau. La chose a dominé le rapace et l'a complètement enveloppé», témoigne John Ilett pour CBC.

Le Canadien n'a pas vu comment les deux animaux se sont retrouvés dans une telle position. Son hypothèse, c'est que le volatile a plongé en piqué et essayé d'attraper la pieuvre, dont il avait sous-estimé la taille. Dans un premier temps, les éleveurs de saumons ont hésité à s'en mêler, mais la détresse de l'oiseau les a poussés à lui venir en aide. «Nous ne savions pas si nous devions intervenir, parce que c'était Mère Nature, la raison du plus fort... Mais c'était déchirant de voir cette pieuvre essayer de noyer ce rapace», explique John.

Un membre de l'équipe s'est emparé d'une barre pour éloigner les tentacules de la pieuvre et libérer le pygargue. Après avoir perdu sa proie, le mollusque a disparu dans les profondeurs. Son adversaire, lui, s'est reposé une dizaine de minutes sur un tronc avant de s'envoler. «Cela fait de nombreuses années que je travaille ici et j'ai vu beaucoup de choses. Mais celle-ci était certainement l'une des plus cool», conclut John.

(L'essentiel/joc)