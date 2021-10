Punis pour avoir divulgué les radars sur WhatsApp

Le ministère public de Lucerne, en Suisse, a condamné en bloc 96 personnes à des amendes de plusieurs centaines d'euros pour avoir divulgué les emplacements de radars et de contrôles routiers de police, dans un groupe WhatsApp, dans lequel 215 personnes étaient inscrites.

Selon la justice suisse, le groupe avait de par sa taille un «caractère public» et non privé. Dans ce contexte, avertir de la présence de contrôles de police est interdit. La police rappelle qu'elle dévoile elle-même les emplacements de ses radars fixes et semi-stationnaires. En revanche, les radars mobiles et les contrôles policiers ne sont pas dévoilés au préalable.

(nc/L'essentiel)