Il la demande en mariage devant toute la compagnie

Des militaires au garde-à-vous, puis le traditionnel «Repos!». Un jeune homme en uniforme s'avance et pose le genou à terre devant une jeune femme blonde... La scène insolite, filmée, s'est déroulée samedi dernier lors de la journée des parents à la ­caserne de Thoune (Suisse). Quand le soldat a dit le fatidique «Veux-tu m'épouser?» tout le monde a retenu son souffle. Heureusement, la belle a répondu positivement et s'est jetée dans les bras de son ami sous les hourras de la troupe.

«J'étais très nerveux, mais quand elle a dit oui, tous mes doutes ont disparu», raconte le futur marié, âgé de 21 ans, assez content de sa demande en mariage originale. «Tout ce que j'avais vu sur le Net existait déjà et, du coup, la journée des parents m'est apparue comme un moment tout trouvé», conclut le sous-officier. Les deux jeunes gens sont ensemble depuis trois ans.

La fiancée ne s'était doutée de rien

Les nombreux parents et amis des soldats de la compagnie qui ont assisté à la scène romantique sur la place d'armes ont été extrêmement surpris et charmés. Un lecteur qui était venu rendre visite à son frère a par exemple dégainé son portable pour faire une vidéo et immortaliser cet instant unique. «C'était complètement inattendu!» commente-t-il.

La fiancée ne s'était doutée de rien ou presque. Tout juste avait-elle trouvé étonnant de voir autant de membres de sa famille et de celle de son ami à la manifestation militaire...

(L'essentiel/pal/jbm)