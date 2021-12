Elle a trouvé une ruse pour faire fuir les harceleurs

“Sarah la crieuse” fait des bruits de chat, de dindon ou encore de poule pour déstabiliser et éloigner les hommes qui la harcèlent dans la rue.



Elle revient sur ses différentes techniques très répandues sur Tik Tok et milite pour une remise en question masculine pic.twitter.com/FcDaiMaSTh — Konbini France (@KonbiniFr) December 18, 2021

Sarah, une Française de 20 ans originaire de Rouen, a inventé une méthode originale pour surprendre les dragueurs lourds: «la technique du dindon». Dans une vidéo, elle est poursuivie par un homme qui lui réclame son adresse sur Snapchat… jusqu’au moment où elle imite le cri de l’animal!

La jeune femme a aussi imité le T-Rex, le chat ou encore l’otarie pour faire fuir les harceleurs de rue. «Le problème qu'on a en tant que femme, c'est qu'on a deux choix, explique-t-elle à Konbini France. Si on est méchante, on peut se prendre une gifle, ça m'est déjà arrivé. Si on est trop gentille malheureusement, la personne peut nous suivre jusqu'en bas de chez nous». Sarah dit avoir commencé à faire ces techniques-là pour se dire que les dragueurs lourds n'allaient pas être plus méchants, ni plus saoulants, mais qu'ils allaient être déstabilisés. «C'est quand même triste d'en arriver là», déplore la Rouennaise.

La pépite de @Egdess pic.twitter.com/kV8rRfGUY9 — BFMTV (@BFMTV) December 20, 2021

(L'essentiel)