Le dernier défi débile: faire caca dans la piscine

L'escalade continue dans la série de défis débiles qui inondent Internet à intervalle régulier. Cette fois, c'est l'est de l'Espagne, qui est touché. Le journal local El Periódico Mediterráneo rapporte que des jeunes de 12 à 16 ans n'ont rien trouvé de mieux que de déféquer dans des piscines publiques, au milieu des touristes et vacanciers... Les jeunes se prennent en photo et filment leurs «exploits». Et, bien sûr, ils postent le tout sur les réseaux sociaux, rapporte 20minutes.fr.

Bien sûr, les agents municipaux chargés de la maintenance des piscines sont «dégoûtés» et trouvent le phénomène parfaitement insupportable. Ils disent n'avoir «jamais vu une telle situation». La ville de Segorbe craint pour son image auprès des touristes du monde entier et a appelé à mettre fin à cette pratique étrange.

Segóbriga Park ha abierto sus puertas de nuevo tras el cierre de ayer por trabajos de desinfección. Lamentamos las molestias que haya podido ocasionar y volvemos a realizar un llamamiento al civismo de los bañistas. pic.twitter.com/zSu0PDXzpY — Ayto. de Segorbe (@Segorbe_Ayto) 1 août 2019

À Segorbe, la piscine a été fermée deux fois depuis le début de l'été, à cause du résultat peu ragoûtant de ce défi, qui flottait à la surface du bassin. Catarroja, Massanassa ou encore Tavernes Blanques ont aussi été touchées. Dans la bourgade de Soneja, les ados ont visé le petit bain destiné aux enfants, qui a dû être fermé au public à cause de la présence de matière fécales.

Pour nettoyer l'eau, les employés doivent ajouter des produits chimique et augmenter la dose de chlore. Selon El Periódico Mediterráneo, une eau sale avec une forte concentration en bactérie peut en effet être dangereuse pour certains baigneurs.

(L'essentiel)