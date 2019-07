Votre Boss n'utilise que la moitié de son cerveau

Il n'est pas aisé pour un employeur de gérer une équipe pour qu'elle tourne à plein régime. Pour cela, le patron n'utiliserait que la partie gauche de son cerveau, la partie qui fait fonctionner les méninges de la stratégie. Ce qui expliquerait la tendance de certains boss à user de pressions et de tyrannie. «89% des cadres supérieurs ont suivi une formation dominée par le cerveau gauche en sciences, en analyse de données ou encore en ingénierie», explique Accenture, une grande entreprise de conseil mondial. L'enseignement des écoles pour «leaders d'entreprises», dominé par la pensée du cerveau gauche, justifierait cette analyse. Pour obtenir de tels résultats, l’entreprise s’est appuyée sur une étude menée auprès de 200 cadres supérieurs et 11 000 employés et clients d’entreprises dans plusieurs pays du monde.

Le mode de pensée patronal doit changer

Seulement, Accenture assure que cette utilisation accrue de cette partie gauche par ces capitaines d'industrie n'est plus viable pour les entreprises. Pour l'entreprise de conseil, ils doivent adopter une vision «cerveau total» du leadership est bénéfique non seulement pour diversifier la réflexion et les décisions, mais aussi pour la performance financière. En effet certains ont déjà mis en fonctionnent la totalité de leur cerveau.

Se perfectionner avec le «cerveau total»

La partie droite du cerveau serait une solution miracle pour mener une entreprise en bonne forme. «8% des dirigeants qui utilisent intégralement leur cerveau ont vu leurs revenus augmenter de 22% sur une période de 3 ans et une croissance de leurs bénéfices de 34%», présente Accenture. Le cerveau droit, pour sa part, sollicite la créativité, l'intuition mais surtout l'empathie . Par conséquent, les compétences du cerveau droit seraient particulièrement adaptées au monde actuel, rassurant ainsi face à l'incertitude et l'instabilité qui sévit. Ainsi, «82% des entrepreneurs ont l’intention d’adopter une vision cerveau total dans les trois prochaines années», selon l'entreprise de conseil.

