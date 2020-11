Il devient millionnaire grâce à une météorite

La météorite qui pesait environ 2,1 kg, a laissé un grand trou dans son toit et a fini par être enterrée à 15 cm de profondeur dans le sol à côté de la maison de Josua Hutagalung. Il s'avère qu'elle est vieille de plus de quatre millards d'années et est estimée à 1,5 millions d'euros.

Grâce à un concours de circonstances, elle a rendu le trentenaire indonésien très riche.

Josua Hutagalung, a coffin maker in Indonesia became a millionaire after a meteorite crashed in his home!

The meteorite is carbonaceous chondrite, estimated to be 4.5 billion yrs old & yes, he's retiring & is building a church for his community.#Meteorite pic.twitter.com/qPCd7e63cS