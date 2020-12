Deux passagers et leur chien sautent de l’avion

Un incident peu banal s’est produit lundi à l’aéroport La Guardia de New York. Les passagers du vol 462 à destination d’Atlanta (Géorgie) étaient installés et les hôtesses de l’air avaient entamé leurs contrôles de routine quand un individu s’est soudainement levé: «Si je m’assieds, je pète un plomb», a-t-il lancé. L’homme, sa petite amie et le petit chien de cette dernière ont remonté l’allée et forcé l’ouverture d’une sortie de secours. La manœuvre a déclenché le déploiement du toboggan de secours.

Sous les yeux effarés de sa petite amie, Antonio Murdock, a sauté de l’avion qui s’apprêtait à décoller. Brianna Greco et son petit chien ont suivi le mouvement, s’élançant sur le toboggan. Un porte-parole de la compagnie Delta confirme que le couple a quitté l’appareil alors qu’il se dirigeait vers la piste de décollage. «L’avion est retourné à la porte d’embarquement, où les clients restants ont débarqué normalement et ont été dirigés sur d’autres vols», explique Morgan Durrant.

L’homme de 31 ans a été arrêté et mis en examen notamment pour comportement dangereux et intrusion, rapporte le New York Times. Il a expliqué à la police que l’espace confiné de l’avion avait déclenché son stress post-traumatique né d’un séjour en prison pour vol. Sa compagne de 24 ans a, elle aussi, été interpellée.

(L'essentiel/joc)