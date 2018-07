Un profil Tinder cartonne pour une raison absurde

Le profil Tinder de Hana Michels ne laisse pas la gent masculine indifférente. À première vue, on pourrait croire que sa photo décalée y est pour quelque chose: la jeune femme se met en scène dans sa salle de bain, brosse à dents dans la bouche avec une moue improbable. Mais les 23 hommes qui ont contacté Hana lui ont fait remarquer que son papier toilette n'était pas installé de la bonne manière, raconte BuzzFeed.

En effet, en arrière-plan de la photo, on constate que le rouleau se débobine côté mur. Un véritable sacrilège aux yeux de certains. Sidérée par les réactions de ces hommes pointilleux, la trentenaire a raconté cette histoire sur Twitter. La comédienne a alors pu constater que non, on ne rigole pas avec le papier toilette: une foule d'internautes a pris le problème très à cœur. Un internaute visiblement très renseigné lui a même soumis un document datant de 1891 et qui explique comment installer correctement un rouleau.

Certains ont tout de même donné raison à Hana, estimant que sa façon de faire permettait de déchirer le nombre de feuilles souhaitées plus facilement. Ou encore, qu'il valait mieux opter pour cette solution si l'on possède un chat. Pour la petite histoire, l'Américaine a précisé que son profil Tinder était ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et que les 23 commentaires relatifs à son rouleau de papier WC avaient tous été envoyés par des hommes.

This is the only correct way to have the toilet paper pic.twitter.com/pbY1vyXE0M— pgh-belle (@pgh_belle) 4 juillet 2018

Not if you have cats! pic.twitter.com/ARGRcCG1cC— Lady MAGA #FreeTommyRobinson #FreeJulianAssange (@LadyMAGA7) 4 juillet 2018

Also, profile is open to women. 23 men.— Hana Michels (@HanaMichels) 2 juillet 2018

