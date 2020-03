«Je vous déclare unies», hurle-​​t-​​il du 4e étage

Reilly Jennings et Amanda Wheeler avaient prévu de se marier au mois d'octobre. Mais devant la tournure que prend la crise du coronavirus, les deux Américaines craignaient que tout ne se passe pas comme prévu. «Les chances que cela puisse se faire, vu le climat actuel semblaient minces. Le magasin d'Amanda a fermé et tout a explosé», raconte Reilly sur Instagram. Le couple a donc décidé d'accélérer le mouvement et de s'unir au plus vite, raconte «People». Jeudi, les deux amoureuses ont obtenu le feu vert pour se marier.

Mais alors qu'elles se dirigeaient vers la mairie pour franchir le cap, Amanda et Reilly ont appris que le bureau des mariages fermait ses portes sur-le-champ. «Après plusieurs heures de larmes (et de boisson), un de nos chers amis nous a envoyé un message pour nous dire qu'il était assermenté et qu'il pouvait nous unir n'importe où dans l'État de New York», explique l'Américaine. Ravies, les jeunes femmes ont accepté la proposition de leur ami Matt. Elles ont liquidé leur travail du jour et pris la direction de l'appartement de leur pote, à New York.

Pour respecter les consignes de distance sociale, Amanda et Reilly sont restées dans la rue tandis que Matt les unissait depuis sa fenêtre, située au quatrième étage de l'immeuble. Une cérémonie émouvante et drôle, dans une ambiance tout aussi surréaliste que chaleureuse. «Les voisins ont assisté à la scène avec quatre de nos meilleures amis», raconte Reilly. Elle conclut: «Dans l'incertitude et le désespoir que nous ressentons tous en ce moment, épouser l'amour de sa vie dans un moment typiquement new-yorkais était parfait».

Un mariage virtuel en Argentine

Diego Aspitia et Sofia Cuggino, fiancés depuis un an, devaient se marier le 26 mars à l'église et faire la fête avec 400 invités deux jours plus tard. Mais le confinement total décrété en Argentine les a contraints à célébrer leur mariage sur Internet. Alors que le confinement général est entré en vigueur vendredi, dans toute l'Argentine, la cérémonie a finalement eu lieu le lendemain... sur Internet. Des voisins ont fourni le wi-fi car le couple, récemment installé dans sa nouvelle maison, ne l'avait pas encore. Deux membres de la communauté évangélique à laquelle ils appartiennent ont célébré la cérémonie par visioconférence et les 400 invités y ont assisté via Facebook ou Instagram.

(L'essentiel/joc/afp)