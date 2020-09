Il porte son serpent comme masque de protection

Un serpent ne peut servir de masque de protection contre le nouveau coronavirus, a rappelé l'autorité des transports de Manchester (nord de l'Angleterre), après la publication de photos montrant un usager de bus avec un reptile enroulé autour du cou et de la bouche.

Lundi, ce voyageur a semblé utiliser un énorme serpent comme moyen de se dissimuler le visage, selon des photos publiées par le journal Manchester Evening News. Les images montrent aussi le reptile explorant son environnement et s'enroulant autour d'une barre du bus.

This is one way of keeping people 6 feet away from you, I guess.



'Transport for Greater Manchester said they did not believe a snake counted as a valid face covering'https://t.co/J9Gitcyo7t