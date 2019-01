La boisson aphrodisiaque était un peu trop efficace

https://t.co/oqXyFAwvzt

Regulatory Bodies Orders Revin Zambia to immediately Halt the Distribution of the Controversial Energy Drink pic.twitter.com/UkXtmbcAJp — Lusaka Times (@lusakatimes) 7 janvier 2019

Une entreprise zambienne a annoncé mercredi avoir suspendu la production d'une boisson aphrodisiaque à succès, après qu'un de ses adeptes en Ouganda s'est plaint d'arythmie cardiaque et d'une érection à ses yeux un peu trop prolongée. «Nous avons stoppé la production et la distribution (...) et ouvert une enquête interne», a déclaré à l'AFP le directeur de la firme Revin Zambia Ltd., Vikas Kapoor.

Produit depuis un an, le breuvage SX Energy Natural Power, son nom commercial, a décroché une place de choix parmi les produits dopants sexuels qui s'arrachent dans les officines de Zambie et des pays voisins. Selon son étiquette, ce remontant contient des extraits naturels de gingembre et de tongkat ali, deux substances aphrodisiaques bien connues de la pharmacopée.

Le patron garde confiance en son produit

Popularisé à Lusaka sous le nom sans équivoque de «sept heures», le cocktail semble particulièrement efficace. Au point d'avoir récemment donné des palpitations, des sueurs froides et une érection aux proportions jugées inquiétantes - six heures - à un de ses utilisateurs ougandais. Saisie, l'Autorité ougandaise du médicament (UNDA) a établi que la boisson contenait aussi du sildenafil, la molécule de son célébrissime concurrent connu sous le nom de Viagra.

Le gouvernement ougandais a ordonné la saisie de tous les lots importés sur son territoire «afin d'assurer la sécurité des consommateurs», a indiqué à l'AFP le porte-parole de du Bureau ougandais des normes, Godwin Muhwezi. Les autorités de Lusaka ont été dûment informées et la Société pharmaceutique de Zambie (PSZ) a publié cette semaine une note d'avertissement à la population. Malgré cet avis, le patron de Revin Zambia a maintenu sa confiance totale en son produit phare. «Nous n'avons jamais connu de problème en Zambie», a assuré M. Kapoor, «autant que l'on sache, notre boisson ne contient aucun médicament».

REVIN Zambia Limited has been ordered to stop producing and distributing Natural Power SX energy drink until investigations are concluded, and action is taken. https://t.co/IvlDB1KjEo — Zambia Daily Mail (@zadama24) 8 janvier 2019

(L'essentiel/afp)