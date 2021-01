Taylor Swift inspire la marine américaine

Depuis quelques semaines, les reprises de chansons à la manière des chants traditionnels marins (sea shanties en anglais) sont tendance sur TikTok. Merci à Nathan Evans, un utilisateur de la plateforme chinoise à l’origine de ce buzz. Ce mouvement est arrivé jusqu’aux oreilles de la marine américaine, qui y est aussi allée de sa propre interprétation.

Dans un tweet, repéré par «Billboard», on découvre plusieurs membres de la chorale de la Navy chanter «We Are Never Ever Getting Back Together», tube que Taylor Swift avait sorti en août 2012.

Les militaires ont toutefois glissé une phrase en guise de clin d’œil aux innombrables vidéos «sea shanty» postées sur TikTok: «And you would hide away and find your peace of mind/ With some TikTok video that’s much cooler than mine», en français: «Et vous vous cacheriez et trouveriez votre tranquillité d’esprit/Avec une vidéo TikTok beaucoup plus cool que la mienne».

Le post de ce corps d’armée était accompagné d’une petite pique à tous ceux qui découvrent actuellement les sea shanties: «Pour citer le chef de l’information de la Navy: "Nous étions déjà très attachés à ce genre de musique avant que cela ne devienne cool"». Pour l’heure, Taylor Swift n’a pas réagi à cette sympathique vidéo.

Clip du titre original de Taylor Swift:

