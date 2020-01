Après la kiss cam, l'homme infidèle se retrouve... seul

La vidéo d'un homme embrassant une femme, lors d'un match de football de l'équipe de Barcelone SC, en Équateur, avait fait le buzz dû à la réaction étonnante de l'homme après avoir remarqué que son baiser était filmé.

Les images de la kiss cam sont rapidement devenues virales et ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias. La pression a fait que l'homme, Deyvi Andrade, identifié par Metro UK, a reconnu son infidélité sur Facebook et Instagram. «Je vais défendre mon honneur et ma fierté d'homme jusqu'au bout. Nous échouons tous et nous nous repentons tous, assume-t-il. Merci à ceux qui m'ont invité à l'église, car si j'y vais, c'est pour guérir ma famille. Personne ne pourra nuire à mon image, Dieu est grand et fort. À ces femmes qui me critiquent, je sais qu'elles ont trompé un jour aussi, mais elles commentent toujours».

When you kiss your side chick and realize your marriage is over cuz you're on camera



pic.twitter.com/JaETF4sYhD — Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) January 19, 2020

En effet, l'homme adultère reçoit beaucoup de critiques suite à son geste et appelle les internautes au calme. «Ils me jugent et me signalent, mais nous sommes des êtres humains et nous sommes vulnérables, ils me laissent des messages agressifs au lieu de m'aider à retrouver la confiance».

Sa tromperie rendue publique, la relation de Deyvi Andrade n'a pas survécu, a déclaré l'homme, dimanche dernier, en ajoutant qu'il regrettait son acte. «Je veux recommencer à vivre ces moments à tes côtés. Je suis vraiment désolé et c’est pourquoi je m’affiche en public pour commenter ce non-sens, je peux te demander de me pardonner», reprend Sudinfo.

