Elle ciblait ses victimes dans les avis d'obsèques

Une Américaine, lectrice assidue des rubriques nécrologiques, est poursuivie en justice pour une série de cambriolages réalisés pendant des enterrements. Latonia Stewart, 28 ans, a été formellement inculpée cette semaine par un tribunal pour six cambriolages réalisés en 2017 et 2018 dans des quartiers riches de New York, rapportent les médias américains.

BE CAREFUL WHAT YOU POST ONLINE! New York woman Latonia Stewart, allegedly read obituaries to burglarize homes of family away at funerals: Family members would return from funerals of loved ones to ransacked homes ? #CyberSecurityhttps://t.co/J0FMJhwmqT– Tho she be little, she be fierce (@warriors_mom) August 2, 2019

D'après le procureur du comté de Westchester, au nord de la métropole, la jeune femme épluchait les avis d'obsèques, localisait où vivaient les proches des défunts et entrait chez eux en brisant les fenêtres pendant les funérailles.

Un marteau et des bijoux

Le 1er mai 2018 la police, qui avait fait le lien entre plusieurs infractions, avait mis sous surveillance une maison, pendant que ses habitants allaient enterrer leur mort. Les agents avaient suivi et arrêté Latonia Stewart en route vers son domicile. Dans sa voiture, ils avaient retrouvé des bijoux et un marteau. Son bébé était assis à l'arrière.

Quelques mois plus tôt, la police de Cape Cod, dans le Massachusetts avait déjà arrêté un homme surnommé «le bandit des obsèques» qui cambriolait le domicile de veuves parties enterrer leurs époux.

(L'essentiel/afp)