Jonathan Cahill est désormais connu comme le loup blanc en Angleterre, et ça ne fait pas forcément ses affaires. Tout juste sorti de prison après avoir purgé une partie de sa peine pour un cambriolage, le Britannique de 37 ans est soupçonné d’avoir «enfreint les conditions de sa libération». Il doit donc repasser par la case «prison».

Ce week-end, la police du West Yorkshire a diffusé sur les réseaux sociaux la photo d’identité judiciaire du trentenaire, dans l’espoir d’obtenir de précieux témoignages, raconte Fox 10. Autant dire que les réactions ont afflué, mais pas dans le sens espéré par les autorités. En effet, de très nombreux internautes ont avoué être tombés sous le charme ravageur de Jonathan Cahill.

Comme Jeremy Meeks

«Si je le trouve, je peux le garder?» «C’est quoi son crime? Voler des cœurs ou des maisons?» «Les seules menottes qu’il verra seront celles qui sont dans mon lit», ont notamment commenté des utilisatrices très inspirées. «Ça devrait être facile de le retrouver, la moitié des femmes du West Yorkshire vont être à ses trousses après ces commentaires», a plaisanté un autre internaute.

Croulant sous les remarques peu constructives, le community manager a fini par fermer les commentaires de la publication. Et le trentenaire a fini par être appréhendé.

An appeal was previously circulated in relation to Jonathan Cahill, 37, who was wanted on recall to prison. He has now been arrested and is in custody. pic.twitter.com/kZp336CLlK