Une girafe s'évade de son zoo et part se promener

Une jeune girafe âgée de sept mois a pu fausser compagnie aux employés du zoo pour enfants de Fort Wayne, dans l'Indiana aux États-Unis. Thabisa, c'est le nom de l'animal, est allé se promener dans les allées du parc zoologique, sans jamais en quitter l'enceinte, selon une porte-parole.

Quoi qu'il en soit, il a fallu deux bonnes heures aux employés pour rattraper la girafe sur un parking et la ramener, saine et sauve, dans son enclos. Naturellement, les faits n'ont pas échappé aux visiteurs, qui ont filmé la scène.

Indiana zoo officials say 6-month-old giraffe is back with her mother tonight after escaping into parking lot. https://t.co/wTTtXB7GLM



"She remained on zoo property for the duration of her adventure," the zoo said in a statement. pic.twitter.com/VDppVd6XT2