Voici la «plus petite maison du monde»

La «plus petite maison du monde», qui se mesure en microns et repousse les limites de l'extrêmement petit, est l'une des recherches phare de l'Institut FEMTO-ST de Besançon. Une prouesse technologique, la taille de l'habitation étant inférieure à celle d'un poil de bras. Quatre murs, une porte, des fenêtres, un toit et une cheminée sur seulement 10 microns de large, 20 microns de long et 15 microns de haut, voici les dimensions de la micro-maison. «On repousse ainsi les limites de la précision et de la taille des objets», se réjouit l'un des concepteurs de la maison, Jean-Yves Rauch.

«Personne d'autre au monde n'est capable de réaliser l'assemblage de cette micro-maison, en raison de la précision requise», relève pour sa part Michaël Gauthier, le directeur adjoint de FEMTO-ST. La micro-maison a été «bâtie» au sein du laboratoire, dans une chambre sous vide de 60 cm3. À l'intérieur se trouvent un microscope électronique capable de grossir un million de fois une image, un canon à ions faisant office de chalumeau et un robot pour déplacer les objets et les pièces de la maison. Aux commandes des opérations d'assemblage, les chercheurs pilotent le robot et le canon à ions, ce dernier découpant le patron de la maison sur une membrane de verre de 1,2 micron d'épaisseur (un micron = un millième de millimètre).

Ensuite, le robot et le canon à ions marquent les plis à la base des murs, qui se relèvent d'eux-même, sans intervention humaine. Le toit et la cheminée viennent compléter l'édifice. L'innovation a été imaginée et réalisée par l'institut de recherche pour «montrer la puissance» de son nouveau système de microrobotique, la plateforme «Robotex», qui repousse les frontières des nanotechnologies optiques en combinant plusieurs techniques existantes.

(L'essentiel/afp)