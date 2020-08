Elle quitte la visioconférence et s’envoie en l’air

Crise sanitaire oblige, le télétravail s’est généralisé un peu partout sur la planète, et les plateformes de visioconférence ont connu un essor spectaculaire ces derniers mois. Il arrive encore toutefois que certains internautes ne maîtrisent pas tout à fait les subtilités de ce moyen de communication. Et les boulettes plus ou moins embarrassantes ne manquent pas.

On se souvient notamment de cette malheureuse Américaine qui avait oublié d’éteindre sa caméra au moment d’aller au petit coin, de ces curés trahis par les aléas des directs sur les réseaux sociaux ou encore à cette patronne victime d’un filtre patate le temps d’une séance virtuelle. La dernière bourde en date nous vient du Brésil, raconte le «Daily Mail».

L’équipe technique intervient

Lors d’une très sérieuse réunion du Conseil municipal de Rio de Janeiro organisée vendredi via Zoom, les participants cherchaient des solutions pour garantir de la nourriture aux élèves pendant la pandémie. Tout se déroulait normalement jusqu’à ce qu’une participante à la visioconférence ne quitte la conversation pour s’envoyer en l’air en arrière-plan. Si elle a bien pensé à couper le micro et à éteindre son écran, elle a oublié d’en faire de même avec sa caméra.

Médusés, les autres intervenants ont choisi d’ignorer ce qui se passait sous leurs yeux et ont poursuivi les débats. Il a fallu que l’équipe technique intervienne pour que la transmission soit interrompue. Selon Opovo, la femme en question n’est pas une conseillère municipale. Dans un communiqué, Leonel Brizola, membre du Parti socialisme et liberté, a regretté que cet incident ait volé la vedette à la problématique sérieuse de l’alimentation des élèves de l’école publique.

(L'essentiel/joc)