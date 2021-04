La compagne de Thomas Pesquet l'a déjà remplacé!

Ce n'est pas la première fois que son compagnon partait pour une longue mission dans l'espace, et les deux amoureux sont habitués à ne se voir que quelques fois par mois, mais lorsqu'elle a laissé son homme filer vers la capsule Crew Dragon de SpaceX, Anne Mottet n'a pas pu retenir son émotion.

«C'est très très émouvant évidemment, on fait l'ascenseur», avait-elle confié aux médias français. «On a des moments où on est tout en haut et tout va bien, on n'attend que ça, et puis des moments où on se sent très triste. Là ça va, c'est passé».

Anne Mottet, compagne de Thomas Pesquet, revient sur le décollage "magique" de la capsule Crew Dragon pic.twitter.com/vCWRFRayBi — BFMTV (@BFMTV) April 23, 2021

Et visiblement bien passé puisque celle qui travaille pour l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a posté une photo pleine d'humour sur Instagram.

Pour se réveiller tous les matins aux côtés de son compagnon, elle a glissé dans son lit sa réplique grandeur nature en carton. «De retour à la maison avec mon "Thomas plat"», a-t-elle lancé avec humour. «Au moins celui là c’est sûr qu’il ne ronfle pas!!», a commenté un internaute. Nombreux ont par ailleurs salué son courage et sa patience.

(mc/L'essentiel)