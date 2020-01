«Comment dire à mon chat que mon mec est parti?»

Quand Abby Govindan s'est fait plaquer par son petit ami, la Texane de 22 ans a immédiatement pensé à son chat. Comment son compagnon à quatre pattes allait-il poursuivre son existence sans la présence de son grand ami? Désemparée, la comédienne s'est tournée vers les réseaux sociaux: «Comment puis-je expliquer à mon chat, qui adorait mon petit ami plus que tout au monde, que celui-ci ne reviendra plus jamais?», a-t-elle demandé sur Twitter lundi.

How do I explain to my cat, who loved my boyfriend more than anything in the world, that he is never coming over again ever— Abby Govindan (@abbygov) January 12, 2020

À première vue futile, le post d'Abby semble avoir parlé à beaucoup d'internautes: il a été aimé 250 000 fois et retweeté à plus de 13 000 reprises. Des twittos ont même pris la peine d'adresser un message privé à la jeune femme en guise de soutien. «Je venais de me séparer et quelques minutes plus tard, j'ai tweeté les premières choses qui me passaient par la tête. Les gens ont été très gentils mais je ne m'attendais vraiment pas à toutes ces réactions», confie la Texane à la BBC.

«Beaucoup plus affectueuse que d'habitude»

Durant sa relation de sept mois avec Abby, son ex-copain a tissé un lien fort avec Anjali, une chatte de 12 ans. La jeune femme craint que l'absence de cet ami si cher ne brise le petit cœur de l'animal, qui a déjà souffert d'angoisse de la séparation par le passé. «J'aimerais pouvoir lui expliquer ce qui se passe. Je pense qu'elle sent que quelque chose est différent, parce que quand je rentre chez moi désormais, elle est beaucoup plus affectueuse que d'habitude. Elle vient me voir quand je pleure. En général, elle se comporte un peu comme une diva, mais là elle est vraiment gentille», explique l'Américaine.

Interrogée par la chaîne britannique, la comportementaliste animale Henley n'est pas surprise par l'attitude d'Anjali: «Les animaux détectent les subtilités de votre langage corporel et captent les phéromones que vous diffusez. Nous n'aimons peut-être plus notre ex, mais pour l'animal, cette personne semblait gentille, sûre et aimante, alors il va ressentir cette perte. Anjali aura besoin d'être rassurée quant au fait que vous n'avez pas prévu de partir. Et si on lui parle calmement, cela l'aidera.»

(L'essentiel/joc)