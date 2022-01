Condamnée pour avoir forcé son ex à écouter du Sardou

La «maladie d’amour» a encore fait des ravages dans une histoire insolite qui s’est déroulée en France, dans le département des Landes. Selon RTL, Une femme âgée de 65 ans, qui obligeait son ex-mari à écouter du Michel Sardou en boucle, a été condamnée mardi pour harcèlement.

Il avait promis de «l’aimer comme on ne l’avait jamais aimée», mais le couple a finalement divorcé il y a quatre ans. Depuis, l’habitation qu’ils partageaient a été séparée en deux et la sexagénaire n’a pas supporté que son ancien mari se trouve une nouvelle compagne âgée de 71 ans.

Dès que madame voyait les nouveaux amants par la fenêtre, elle les insultait, les prenait en photo, leur envoyait des SMS peu flatteurs. Le compteur étant de son côté de l’appartement, elle n’a pas hésité à leur couper l’eau et l’électricité. Mais le pire, c’est encore la musique de Michel Sardou qu’elle écoutait en boucle et à fond pour en faire profiter au maximum ses nouveaux voisins. N’y tenant plus, ces derniers ont du se mettre une semaine chacun en incapacité totale de travail pour un syndrome d’anxiété généralisée.

Finalement, l’histoire s’est terminée devant le tribunal. La femme de 65 ans a reconnu être jalouse du nouveau couple et a écopé de trois mois de prison avec sursis et l’obligation de verser 300 euros à son ex-mari et sa nouvelle compagne.

(L'essentiel/mat)