Et si vous habitiez dans la cabane d'Iron Man?

Attention: Cet article contient des révélations sur le film «Avengers: Endgame». Ceux qui n'ont pas encore vu le film ne devraient pas lire ce qui suit.

En avril est sortie la quatrième partie de la série de films de superhéros Marvel «Avengers». On y retrouve diverses séquences des films de la dernière décennie. D'ailleurs, les fans de la série ont sûrement encore du mal à digérer la mort de Tony Stark.

Mais que ceux qui pleurent encore la disparition d'Iron Man se consolent! Car ils ont désormais la possibilité de partir sur ses traces. La maison, dans laquelle Tony Stark habitait avec sa famille et son épouse Pepper Potts est à louer sur Airbnb. La cabane en bois se trouve au bord d'un lac, dans les environs d'Atlanta, dans l'État américain de Géorgie.

Mais séjourner dans la maison d'Iron Man a un prix, et non des moindres. En fonction de la saison et de la durée du séjour, il vous en coûtera environ 720 euros pour une nuitée sachant que la cabane peut accueillir jusqu'à six personnes et permet également à ses hôtes de profiter du vaste jardin privatif.

(L'essentiel/age)