«Je m'appelle Kovid, et je ne suis pas un virus». C'est la première phrase du profil Twitter de l'entrepreneur indien Kovid Kapoor, qui fait sensation sur les réseaux sociaux. Cette homme de 31 ans, patron d'une start-up de voyage, a expliqué sur le réseau social qu'il avait cette semaine voyagé à l'étranger pour la première fois, depuis le début de la pandémie, et que son prénom avait «amusé beaucoup de gens».

«Mes futurs voyages à l'étranger vont être amusants!», a-t-il lancé sur Twitter, avec un message qui a reçu 40 000 «likes» et a été retweeté 4 000 fois, ajoutant que, si son prénom l'aidait à briser la glace dans les rencontres, en revanche lorsqu'il allait commander un café, il demandait qu'on n'annonce pas son prénom à la cantonade.

Went outside India for the first time since COVID and got a bunch of people amused by my name.



Future foreign trips are going to be fun!