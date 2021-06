Le parc Astérix a ouvert juste pour cette famille

C’est le rêve de tout fan de parcs d’attractions qui se respecte: avoir les lieux rien que pour soi le temps d’une journée. Une famille de Français a réalisé ce fantasme, mercredi au parc Astérix de Plailly (Oise). Pas de file d’attente, pas de stress, pas de bousculades: Frédéric, Lindsay et leurs enfants Louane, Lilou et Nolan ont eu une paix royale pendant 24 heures. «C’est juste énorme! Franchement, on ne réalise pas», s’est émerveillé le père de famille, interrogé par «Le Parisien».

Les cinq veinards ont remporté un concours qui promettait un «gros gros cadeau» en guise de premier prix. Pour toucher le jackpot, il fallait réaliser une vidéo où chacun expliquait pourquoi il aimait le parc à thèmes. L’enthousiasme de cette famille a convaincu un jury, qui leur a attribué la première place. Après une nuit dans un hôtel du parc, la joyeuse troupe a sautillé d’attraction en attraction, seule au monde… ou presque: plusieurs journalistes suivaient leur folle journée.

«C’est incroyable de ne pas avoir à faire la queue. Mais il n’y a pas que ça. Comme on a le temps, on s’arrête, on regarde le décor: j’ai découvert plein de choses que je n’avais jamais vues», a raconté Lindsay, qui visite cet endroit en moyenne une fois par année. Le parc Astérix rouvrira ses portes au public le 9 juin. Ses deux principaux rivaux, le Puy du Fou et Disneyland Paris, suivront le mouvement, le 10 et le 17 juin respectivement.

(L'essentiel/joc)