Il se tue en voulant prouver que la Terre est plate

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

La Terre est bien ronde, semble-t-il. En tous cas, la tentative de Mike Hughes pour prouver le contraire a échoué et l'Américain est mort samedi à bord de sa fusée artisanale à vapeur. Celle-ci s'est écrasée quelques minutes après le décollage, selon le site TMZ.

Avec la fusée qu'il avait fabriquée lui-même dans son jardin, il voulait s'envoler jusqu'à 1 525 m d'altitude pour prouver que la Terre est «plate comme un frisbee». En allant aussi haut, l'original de 64 ans voulait approcher de la ligne de Karman, limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Son engin est retombé dans le désert bien avant d'arriver assez haut.

La chaîne Science Channel, qui filmait la tentative, a rendu hommage à l'ancien chauffeur de limousine. «C'était toujours son rêve de faire ce lancement et Science Channel était là pour raconter son voyage», a tweeté la chaîne. D'après les vidéos de l'accident publiées sur Twitter, on voit que les parachutes ont été déployés bien trop tôt, juste après le décollage, ce qui a entraîné le drame.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md