Ses mains greffées se sont adaptées au teint de sa peau

La science est parfois mystérieuse et Shreya Sidda­na­gowda peut en témoigner. Après un accident de bus dans lequel elle a perdu ses deux mains, cette Indienne de 21 ans a été contrainte, il y a trois ans, de recourir à une opération pour retrouver de l'autonomie. Les médecins lui ont donc greffé de nouvelles mains qui appartenaient à un homme à la peau plus sombre que Shreya.

L'opération a été succès dépassant toutes les espérances. Car, en plus de retrouver ses dix doigts, la jeune femme a constaté au fil des mois que ses nouvelles mains avaient progressivement pris le même teint que le reste de sa peau. En prime, leur taille a diminué pour s'adapter parfaitement aux mensurations de l'Indienne révèle le journal «Indian Express».

Les spécialistes sont pour l'heure dans l’incapacité d'expliquer ce phénomène, Shreya étant la première patiente à se faire greffer des mains d'un sexe opposé en Asie. « Il est possible que les cellules produc­trices de méla­nine aient rempla­cées petit à petit celles du donneur», pense néanmoins Subra­ma­nia Iyer, le chef du service de chirurgie réparatrice de l’hôpital où a eu lieu l'opération.

21-year-old Indian woman had dark-skinned man-hands transplanted after hers amputated in accident. Hands Not only turn light-skinned, but grow into feminine shape over a year!



“Hormones likely the reason.” #amazing



| Cities News,The Indian Express https://t.co/jc3IQ7k3gt