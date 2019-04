Insultée, la météorologue ne se démonte pas

Ella Dorsey traverse des heures compliquées sur les réseaux sociaux. La jeune femme, météorologiste pour la chaîne CBS46 à Atlanta, croule sous les messages assassins depuis qu'elle a pris la décision de diffuser un bulletin impromptu, dimanche après-midi. L'Américaine, qui n'est pas apparue elle-même à l'écran, a même reçu des menaces de mort. Qu'est-ce qui a donc bien pu provoquer un tel élan de colère contre elle?

La jeune femme a eu le malheur d'interrompre le Masters d'Augusta, alors que Tiger Woods s'apprêtait à réaliser un extraordinaire come-back en remportant son 15e titre du Grand Chelem. Une tornade s'approchant dangereusement de la région, la chaîne a en effet pris la décision d'en informer les téléspectateurs pendant le tournoi de golf. À noter que la diffusion du Masters n'a pas été totalement interrompue, mais qu'elle a dû, à plusieurs reprises, partager l'écran avec le bulletin d'alerte.

«Tout le monde se fout de vos fake news sur la tornade»

Sacrilège! Sur Twitter, la chaîne CBS46 a été bombardée de messages furieux ou indignés, souvent teintés d'un vocabulaire très fleuri. «Pourquoi vous êtes là à parler de la pluie alors qu'il y a le Masters, pu***??? Tout le monde se fout de vos fake news sur la tornade», s'est notamment emporté un internaute. «Qui dois-je tuer pour que cette saloperie d'avis de tornade dégage de ma diffusion du Masters, bor***?», a réagi un autre fan de golf. «Vous êtes en train de foutre en l'air le Masters. On a compris, avis de tornade, c'est bon. Maintenant dégagez!!! Tiger est en train de jouer», s'est énervé un téléspectateur.

Loin de se laisser démonter, Ella Dorsey s'est fendue d'un coup de gueule sur le réseau social, dimanche soir. «À tous ceux qui m'envoient des menaces de mort en ce moment: vous n'auriez pas dit la moindre chose si une tornade avait ravagé votre maison cet après-midi. La vie est plus importante que 5 minutes de golf. Je continuerai de le répéter si et quand nous couperons la programmation pour assurer la sécurité des gens», a écrit la jeune femme.

60mph winds and penny sized hail in this storm across Dekalb and Gwinnett Counties. Storm is moving NE, so if you live in Gwinnett, this storm will continue in your area through the next hour. Stay inside! @cbs46 pic.twitter.com/COpPK5Aai9