Un fourgon déverse des billets sur l'autoroute

Scène insolite sur l'autoroute reliant le New Jersey à New York, jeudi. Il est 8h30 quand un fourgon de transport de fonds rencontre des soucis avec ses portes, qui ne parviennent visiblement pas à bien se fermer. Du coup, le véhicule s'est mis à répandre une pluie de billets sur la chaussée, relate le Huffingtonpost.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, nombre d'automobilistes qui suivaient le convoyeur se sont arrêtés pour récupérer les billets qui volaient au vent. Pendant plusieurs minutes, des piétons ont ainsi déambulé sur la chaussée. Et ce, malgré la mauvaise condition météo et la dangerosité de la manœuvre. L'incident a causé d'importants bouchons et deux accidents. Le montant des fonds évaporés dans la nature reste aussi inconnu.

(L'essentiel/eto)