Il dépense 10 000 dollars pour se plaindre d'Internet

Aaron Epstein a sorti les grands moyens après des plaintes infructueuses contre le service client de son fournisseur d’accès à Internet. Habitant en Californie, cet Américain âgé de 90 ans s’est offert une annonce d’un quart de page dans le célèbre quotidien Wall Street Journal pour la somme de 10 000 dollars, afin d’y publier une lettre ouverte.

Adressée à John T. Stankey, patron de l’opérateur AT&T, elle visait à dénoncer le faible débit de la connexion ADSL fournie par cette société: seulement 3 Mo/s contre les 100 Mo/s disponibles dans les autres quartiers de la ville, rapporte le site Ars Technica.

I mean how upset one must be, over slow home internet speeds, to pay for a personal quarter-page national ad in print @WSJ pic.twitter.com/Zk9umKD0t1