Elle quitte son époux pour le DJ de leur mariage

Megan Willis ne s'attendait pas à ce que l'homme de sa vie ne soit pas celui à qui elle a dit «oui», mais plutôt le DJ de son mariage. Présenté par la sœur de la future mariée en novembre 2015, Mark Stone a très vite tissé des liens avec la jeune femme. À tel point que l'homme de 49 ans a eu l'honneur d'être choisi pour être le DJ au mariage de Megan.

Mais les choses ont très vite dérapé. Se sentant négligée par son mari un an après le mariage, la jeune femme tombe sur le fameux DJ lors d'une soirée chez sa sœur, venu se confier à propos de la rupture avec sa petite amie. Malheureux en amour, c'est alors qu'ils ont vite pris contact. De SMS en SMS, les deux individus se sont fortement rapprochés et ont fini par demander le divorce à leurs conjoints respectifs pour s’installer ensemble, quelques mois plus tard.

«Puis finalement, mon mariage a pris fin. Je n’étais pas heureuse et je n’arrivais pas à tirer ce dont j’avais besoin de ma relation. Mon ex était accro à un jeu vidéo qui était devenu sa vie, et je n’existais pas à ses yeux», a expliqué Megan, aux médias britanniques. «Il ne voulait pas passer du temps avec moi, il ne voulait pas sortir de chez lui, il ne voulait rien découvrir». Tout le contraire de Mark, donc…

La relation a été parfaitement acceptée par leurs familles. Le couple est plus heureux que jamais et envisage d'avoir des enfants.

(sl/L'essentiel)