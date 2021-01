Il fait des pompes pour montrer son innocence

Les faits remontent à mai 2018. Selon la victime, l’accusé, un Gantois, serait sorti de sa voiture à un feu rouge et se serait montré agressif, comme le relate le quotidien belge Het Laatste Nieuws. Au terme de l’altercation, la victime dit avoir reçu un coup de poing au visage. Le Ministère public a exigé des travaux d’intérêt général et une amende de 400 euros pour cette infraction, qui reste à déterminer.

L’accusé et son avocat ont, pour leur part, présenté une version différente des faits et réclament l’acquittement. Selon eux, la victime conduisait à 50 km/h sur une avenue gantoise où la vitesse est limitée à 90 km/h. «Je voulais dépasser la voiture et à ce moment, le conducteur m’a fait un doigt d’honneur. Je pensais que c’était mon collègue qui plaisantait. Mais, quand je suis sorti, j’ai vu que c’était quelqu’un d’autre», a témoigné l’accusé. Surpris, ce dernier a demandé au conducteur pourquoi il avait fait ce geste. Et de poursuivre: «Ensuite, j’ai reçu un coup de poing au visage. Je me suis seulement défendu. Si je l’avais vraiment frappé, il aurait été mal en point».

Pour prouver ses propos, l’accusé s’est alors allongé par terre devant le tribunal et a commencé à faire des pompes, une main derrière le dos. Reste à savoir si cela suffira à prouver son innocence… Verdict attendu le 8 février.

(L'essentiel/vja)