Il immortalise par hasard «leur» moment

L'image est d'une beauté fascinante. Au cœur du parc Yosemite (Californie), au sommet d'une falaise, un jeune homme pose un genou à terre et demande sa belle en mariage. Cette scène féerique est baignée par la lumière du soleil couchant, et le couple semble seul au monde. C'est complètement par hasard que le photographe Matthew Dippel est parvenu à réaliser ce cliché grandiose. Très fier de son œuvre, le jeune homme ne pouvait pas se résoudre à la garder pour lui. Le 17 octobre, l'Américain a lancé un appel sur les réseaux sociaux, dans l'espoir de retrouver les deux tourtereaux.

«J'ai besoin de votre aide. Aidez-moi à retrouver ces deux-là. Cela a été pris à Taft Point, dans le parc national Yosemite, le 6 octobre 2018. J'ai pris cette photo et j'adorerais qu'ils l'obtiennent», a-t-il écrit sur Facebook et Twitter. Les publications de Matthew ont remporté un succès considérable, mais les centaines de milliers de retweets et partages ne semblaient pas suffire à faire avancer son affaire. Jeudi dernier, le photographe se laissait même gagner par la résignation: «Je commence à croire qu'ils l'ont vue et qu'ils ont décidé de rester anonymes», a-t-il regretté sur Twitter.

Samedi, cependant, le miracle des réseaux sociaux a fini par opérer. «Tout le monde, voici Charlie Bear et sa fiancée Melissa, l'heureux couple qui se trouvait sur la falaise. J'ai immortalisé la seconde demande en mariage, la plus spéciale et la plus officielle, selon les mots de Charlie», a triomphalement annoncé le photographe. Matthew espère pouvoir rencontrer un jour les deux amoureux en personne. «Je suis ravi de vous avoir retrouvés pour partager ce moment particulier avec vous», leur a-t-il écrit.

(L'essentiel/joc)